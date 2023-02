Siemens-Energy: Kritische Fragen bei der Hauptversammlung

Der deutsche Energiekonzern musste sich am Montag auf der Hauptversammlung kritischen Fragen zur Zusammenarbeit mit dem russischen Atomkonzern „Rosatom“, Windkraftanlagen in der Westsahara und zur Klimaperformance stellen.

„Jede Art von Geschäft mit russischen Unternehmen, insbesondere im Energiebereich, bedeutet zusätzliches Geld für das Regime und den Krieg.“ Dieser Satz steht in der Hauptversammlung von „Siemens Energy“ am Dienstag ganz am Anfang des Statements von Vladimir Slivyak. Er arbeitet für die russische Nichtregierungsorganisation „Ecodefense“, die sich seit 30 Jahren für sichere Energie und Klimaschutz einsetzt. Slivyak musste Russland 2021 verlassen und wohnt aktuell in Deutschland.

Er lobt, dass der Energiekonzern angekündigt habe, Geschäfte in Russland angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu beenden. Scharf kritisiert wird jedoch die Kooperation von Siemens Energy mit Rosatom beim beabsichtigten Bau des ungarischen Atomkraftwerks Paks II, südlich von Budapest. Rosatom ist ein staatsnaher Konzern mit 350 Unternehmen, der 2007 von der russischen Regierung gegründet worden ist und aus dem russischen Atomministerium ausgegliedert worden war.