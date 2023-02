Weil sich fünf Umweltaktivisten im Sommer an den Rahmen einer Kopie des „Letzten Abendmahls“ von Leonardo Da Vinci geklebt habe, müssen sie nun 547 Euro Strafe zahlen.

Fünf Umweltaktivisten, die sich an dem Rahmen einer Kopie von Leonardo da Vincis "Das Letzte Abendmahl" festgeklebt hatten, sind von einem Londoner Gericht zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Richter befand am Mittwoch, "Hauptziel" der Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil sei gewesen, die Aufmerksam der Medien zu bekommen und "nicht ein Kunstwerk zu beschädigen". Er verhängte deshalb die relativ moderaten Geldstrafen von jeweils 486 Pfund (547 Euro).

Die fünf Aktivisten im Alter zwischen 22 und 51 Jahren hatten sich im Juli in der Royal Academy of Arts an den Rahmen einer großflächigen Kopie des berühmten Gemäldes festgeklebt. Die Kopie wird dem Da-Vinci-Schüler Giampietrino zugeschrieben.

Just Stop Oil (deutsch etwa: "Stoppt das Öl") setzt sich unter anderem für ein Ende der Öl- und Gasförderung in der Nordsee ein. Die Gruppe hatte im vergangenen Jahr eine Serie von Aktionen und Blockaden veranstaltet, die sich unter anderem gegen berühmte Kunstwerke richteten.

