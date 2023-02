Mit Ziggy Stardust in Warschau

Dorota Masłowskas „Bowie in Warschau“ ist ein surreales Tableau mit sehr viel Wodka.

David Bowie in Warschau? Was hat es damit auf sich? Im Jahr 1973 war Bowie dort, ging in ein Musikgeschäft und kaufte sich Platten mit polnischer Volksmusik. Es entstand der Song „Warszawa“, mit Brian Eno komponiert, der auf dem Studioalbum „Low“ von 1977 veröffentlicht wurde; dieses Album war der erste Teil der „Berlin Trilogie“, es folgten „Heroes“ und „Lodger“. „Warszawa“ ist ein über sechsminütiges elegisches Stück, mit wenigen Textzeilen, die slawisch klingen, aber von Bowie vollständig erfunden wurden. Er wollte die Stimmung, die damals in Warschau herrschte, einfangen, und nach den vielen Kommentaren unter dem Youtube-Video zu urteilen, ist ihm das bravourös gelungen. Der Song war zudem Teil des Soundtracks von „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.

Die polnische Autorin Dorota Masłowska setzt in ihrem Buch „Bowie in Warschau“ ebendiesen in den Zug von Moskau nach Warschau und lässt ihn harte Eier essen, die ihm eine aufdringliche russische Tänzerin als Proviant mitgegeben hat. Sie riechen ein bisschen nach Schwefel, die anderen Fahrgäste scheint das aber nicht zu stören.

Dann Szenenwechsel: das Zimmer des Polizei-Zugführers Wojcieck Krętek, in dem sich das gesamte häusliche Leben abspielt. Er liegt auf dem Schlafsofa mit seiner Frau, und „die Putzfrau Anastazja Ładcuk, im Weiteren Frau Nastka genannt, geht mit einem Eimer über die Bühne. Sie ist eine Figur, die nicht ganz in diese Wirklichkeit gehört, sie ist ein Teil von ihr, sie steht daneben, leicht transzendent, real und doch fähig, durch Wände zu gehen.“ Das ist ein wichtiger Hinweis, denn tatsächlich ähnelt „Bowie in Warschau“ mehr einem absurden Stück à la Boris Vian oder Eugène Ionesco denn realistischer Prosa, Personen treten auf und ab, Nastka steht als Kommentatorin, die dieses oder jenes prophezeit oder Vergangenes erklärt, immer mit ihrem Putzkübel im Hintergrund oder auch in der Mitte. Es werden zahlreiche (sprachspielerische und witzige) Dialoge geführt, unter anderem mit der „Heiligen Stimme aus dem Jenseits“ oder der „Allerschönsten Jungfrau“. Es gibt Regieanweisungen in Klammern.

Wurstgebinde in Handtaschen

Im weiteren Verlauf kristallisieren sich einige rote Fäden heraus, das sind die miteinander agierenden Figuren sowie der Umstand, dass in Warschau seit einiger Zeit ein Frauenmörder umgeht, der „Damenwürger“, den der literarisch interessierte Polizei-Zugführer, der in der Nacht auf seiner Schreibmaschine tippt, natürlich gern erwischen würde. Die Figuren sind mit ihren Begierden beschäftigt, mit der Abwehr der Begierden anderer, mit den Erinnerungen, die sie heimsuchen und den Zumutungen der Gegenwart, die sie im sozialistischen Alltag so gut wie möglich zu meistern versuchen. Dass man in den Handtaschen der Opfer des Damenwürgers oft „Wurstgebinde“ findet, ist ebenso interessant wie die Champignonzucht eines Verehrers von Regina, der Buchhandelsangestellten, der sich davon einigen Wohlstand erhofft. Wodka fließt in rauen Mengen, und um den Genuss dieses surrealen Tableaus perfekt zu machen, könnte man sich am Ende noch „Ziggy Stardust“ anhören, 1980 performt von Nina Hagen.

Dorota Masłowska Bowie in Warschau Roman. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl. 128 S., geb., € 22,70 (Rowohlt Berlin)

