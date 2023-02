Das neue Leben der alten Türkisen

In einem Wiener Innenstadtbüro sind Teile der Kurz-Truppe wieder vereint. Was machen sie heute?

Dass er über all die Jahre einen kleinen Vertrautenkreis hatte, in dem sich die Macht von Partei und Regierung konzentriert hatte, war einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in der politischen Karriere des Sebastian Kurz. Jetzt ist er seit einem Jahr weg aus der Politik; doch die Entourage, die ihn stets umgeben hat, besteht immer noch – mitunter sogar versammelt in einer Bürogemeinschaft am Wiener Schubertring.

Kurz hat sich dort mit mehreren Mitarbeitern einquartiert – wiewohl sein Arbeitsort nicht nur Wien ist. Unter anderem ist der Ex-ÖVP-Chef Mitgründer des israelischen Unternehmens „Dream Security“, das Lösungen für den Schutz kritischer Infrastruktur anbieten will. Einer seiner Partner dabei ist der Ex-Chef jener Firma, die hinter der umstrittenen Überwachungssoftware „Pegasus“ steckt.