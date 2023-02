Zwei Deutsche in Tirol am Sessellift vergessen

Nach rund einer halben Stunde wurden die beiden Urlaubenden aus ihrer misslichen Lage befreit.

Ein 74-jähriger Skifahrer aus Deutschland und eine hinter ihm sitzende Landsfrau sind Mittwochnachmittag in Höfen im Tiroler Außerfern nach Betriebsschluss rund eine halbe Stunde lang am Sessellift vergessen worden. Mit seinem Handy gelang es dem Skifahrer schließlich nach mehreren Versuchen, die Betriebsführung des Skigebiets zu erreichen und die beiden wurden aus ihrer misslichen Lage befreit, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Freitagsausgabe).

Drei Stützen vor der Bergstation war plötzlich Schluss gewesen, hieß es in dem Bericht. "Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, habe den Skifahrern zugesehen, wie sie Richtung Tal fuhren, und habe die letzten Sonnenstrahlen genossen. Zudem hatte ich immer so ein Geräusch am Seil wahrgenommen. Also dachte ich mir, es wird sicher bald weitergehen. Erst als auch der Liftbedienstete der Bergstation mit dem Skidoo wegfuhr, wurde mir bewusst, dass das eine ernstere Geschichte wird", erinnerte sich der 74-Jährige. Er hatte jedoch glücklicherweise ein Handy dabei und einen entsprechenden Empfang und versuchte mehrfach, die Betriebsleitung der Bergbahnen zu erreichen. Schließlich doch mit Erfolg.

„Unerklärlich“, wie es zu Vorfall kommen konnte

Dem Betriebsleiter war es unerklärlich, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. "Zum einen wird der letzte Sessel elektronisch markiert, zusätzlich wird die Nummer des letzten besetzten Sessels durchgegeben und auch notiert. Es handelt sich dabei eindeutig um menschliches Versagen. Da sind in der täglichen Routine einfach viele Fehler gemacht worden", räumte dieser ein.

"Exakt 27 Minuten" seien sie mutterseelenallein auf dem Lift gesessen, hatte der deutsche Urlauber die "Sitzzeit" auf seinem Trackinggerät ausgelesen. "Gerade genug für ein letztes Sonnenbad", meinte er voll trockenen Humors. Auch seine "Sitz-Nachbarin" sei relativ entspannt gewesen. Er werde jedenfalls wieder zum Skifahren auf den Hahnenkamm nach Höfen kommen: "Der Vorfall hat ja keinerlei bleibende Schäden bei mir hinterlassen."