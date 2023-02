"New Work": Das Büro der guten Gefühle

Drucken

Hauptbild • Das Ramboll Headquarter in Hamburg wurde auf die Bedürfnisse der Menschen hinmodelliert.

Arbeit, ja auch. Aber vorher geht’s um andere Dinge, meint das Kreativtrio Ply Atelier aus Hamburg.

Gute Architektur macht treu. Abgesehen davon, dass Menschen sich recht leicht an Dinge gewöhnen. Kann also bitte alles so bleiben, wie es war? Nein, sagen die Digitalisierung und der gesellschaftliche Wandel überhaupt. Da kann man sich noch so beherzt an Schreibtische und gute alte Zeiten krallen. Vieles darf anders werden. Auch im Büro. Und ebenso zum Besseren. Man muss nur jemanden fragen, der sich damit auskennt. Bei Ply Atelier in Hamburg trudeln regelmäßig die Anfragen ein. Vielleicht auch, weil David Einsiedler, Daniel Schöning und Mitgründerin Joke Rasch in das übliche Planungsmuster eine neue Phase eingezogen haben: Da beginnt der Prozess nicht bei „1“. Sondern bei „0“. „Wir haben uns damit ein eigenes Instrument geschaffen“, erzählt David Einsiedler. Aufräumen gehört dabei auch dazu. Etwa mit Vorurteilen und Vorbehalten. Tabula Rasa, das tut manchen Schreibtischen gut, taugt aber auch als Grundlage für neue Bürokonzepte. Umso mehr, wenn Ply Atelier vor dem Entwurf etwas Grundlegendes herstellen muss: Vertrauen. Genauso wie Offenheit. Für all das Unbekannte, was da kommen mag. Verpackt in einer nebulösen Begriffswolke, die da „New Work“ heißen soll.