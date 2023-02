Chinesischer Laserangriff auf philippinisches Militärschiff?

(c) AFP

Durch den Einsatz des Laserstrahls seien einige Besatzungsmitglieder der "BRP Malapascua" vorübergehend erblindet. Manila legt offiziell Protest ein. Hintergrund ist der Konflikt um die strategisch wichtige Inselgruppe der Spratly-Inseln.

Die Philippinen haben China vorgeworfen, einen Angriff mit einem militärischen Laser auf eines ihrer Küstenschutzschiffe im Südchinesischen Meer verübt zu haben. Das Außenministerium legte am Dienstag offiziell Protest bei der chinesischen Botschaft in Manila ein. Die Aktionen der chinesischen Küstenwache stellten "eine Bedrohung für die philippinische Souveränität und Sicherheit als Staat" dar, hieß es in der Beschwerde.

Durch den Laserstrahl seien einige Besatzungsmitglieder der "BRP Malapascua" vorübergehend erblindet, hatte die Küstenwache am Montag mitgeteilt. Sie sprach von einer "eklatanten Missachtung" der philippinischen Souveränitätsrechte". Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 6. Februar nahe des Second Thomas Shoal. Das unter Wasser gelegene Riff gehört zu den Spratly-Inseln. Ein gestrandetes Transportschiff aus dem Zweiten Weltkrieg wird dort vom philippinischen Militär als Außenposten genutzt.

China beansprucht Inselgruppe für sich

China beansprucht die gesamten strategisch wichtige Inselgruppe für sich, während Brunei, Malaysia und die Philippinen jeweils einen Teil der Inseln für sich reklamieren. Auf vielen der ansonsten unbewohnten Inseln gibt es Militärgarnisonen.

Die "Malapascua" hatte ein Schiff der philippinischen Marine eskortiert, das Lebensmittel, Vorräte und neues Personal zu dem Außenposten bringen sollte. Als Folge des Laser-Einsatzes war das Schiff gezwungen, das Gebiet wieder zu verlassen.

Dieses am 6. Februar 2023 aufgenommene Bild soll ebenfalls den Laserangriff zeigen. (c) AFP

Immer wieder Zwischenfälle im Südchinesischen Meer

Die Sprecherin des Außenministeriums, Teresita Daza, sagte, der Vorfall habe sich nur einen Monat nach dem Besuch des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. in Peking ereignet. Dabei hätten sich Marcos Jr. und der chinesische Präsident Xi Jinping darauf geeinigt, "maritime Differenzen durch Diplomatie und Dialog zu bewältigen, ohne auf Gewalt und Einschüchterung zurückzugreifen".

Im Südchinesischen Meer kommt es wegen der Gebietskonflikte immer wieder zu Zwischenfällen. China beansprucht 80 Prozent des rohstoffreichen Meeresgebietes mit wichtigen Schifffahrtsstraßen. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies 2016 die Ansprüche zurück. Peking ignoriert das Urteil.

(APA/dpa)