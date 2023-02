Partnertausch bei Österreichs Beachvolleyballern

Zwei Topduos haben sich im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation 2024 neu aufgestellt.

Zwei der österreichischen Topduos im Beach-Volleyball haben zu Beginn der Qualifikationsphase für Olympia 2024 einen Partnertausch vollzogen. Laut Angaben des ÖVV vom Dienstag bilden ab sofort Robin Seidl und Moritz Pristauz ein Duo. Martin Ermacora spielt nun mit Philipp Waller.

"Die Neuaufstellung kommt zu diesem Zeitpunkt vielleicht für viele überraschend, war aber von Robin und Moritz gewünscht. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Veränderung neue Impulse setzen und orte bei beiden Teams großes Potenzial", erläuterte ÖVV-Cheftrainer Martin Olejnak. In den kommenden Wochen arbeiten die neu formierten Teams an der Feinabstimmung für die nächsten Turniere ab Mitte März. Saisonhöhepunkte sind die Heim-EM im August in Wien und die WM im Oktober in Mexiko.

(APA)