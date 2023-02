Drei Männer nach schwerem Raub in Innsbruck festgenommen

Das Trio soll einen 48-Jährigen mit einem Messer bedroht, niedergeschlagen und auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Drei Männer sind nach einem schweren Raub im vergangenen Dezember in Innsbruck festgenommen worden. Die Syrer sollen einen 48-jährigen Landsmann zum Südtiroler Platz gelockt, mit einem Messer bedroht, niedergeschlagen und ihn am Boden liegend mit den Füßen traktiert haben. Schließlich raubten sie noch seine Umhängetasche sowie das Mobiltelefon.

Die Polizei nahm zwei der Beschuldigten in der Tiroler Landeshauptstadt, einen in Wien fest. Sie wurden in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt. Die Beschuldigten im Alter von 24, 25 und 28 Jahren räumten zwar eine Auseinandersetzung ein, leugneten jedoch den Raub, berichtet die Polizei.

Die Ermittler waren den Männern durch die Auswertung von Telefonnummern sowie einer Videoüberwachung auf die Schliche gekommen. Zwei weitere mutmaßliche Täter sind indes weiter flüchtig. Die Ermittlungen laufen.

(APA)