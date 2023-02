Rote Karte für ORF-Chef Weißmanns Rotstift

„Sport+“: Spart der ORF diesen Spartenkanal ein, sperrt er viele Sportarten aus. Eine Kirchenmaus soll das Finanztloch stopfen?

Was haben Österreichs Fußball und der ORF gemein? In Hochzeiten, als viel Geld da war, wurde übersehen, die Weichen zu stellen für die Zukunft mit eigenen Talenten und Projekten. Hingegen in der Not, in beiden Fällen real ohne Europacup, wird gejammert respektive flotter gespart. Vom beklemmenden Wirbel im Fall der Chefsuche, für Kicker wie Journalisten, ganz zu schweigen.

Wenn der ORF-Chef heute seine Linie für den Rotstift präsentiert, steht der in Österreich weder mit Reichweite noch Popularität gesegnete Spartenkanal Sport+ zur Diskussion. Hier finden Klubs, Turniere und Verbände ihre Bühne, denen es an Glanz und Finanzkraft fehlt, um live auf ORF1 zu spielen.