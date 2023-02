FinTech oder Bankfiliale?

Immer mehr Leute nehmen ihre Finanzen selbst in die Hand. Banken müssen aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren.

In acht Minuten kann viel passieren: Es kann die Strecke zwischen Altenrhein und Friedrichshafen via Flugzeug zurückgelegt werden, einmal „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin durchgehört werden – oder es wird ein Girokonto eröffnet.

Dass die Eröffnung nur acht Minuten dauert, damit wirbt zumindest die Direktbank N26. Sowieso soll mit der reinen Onlinebank, die in Wien gegründet wurde, aber mittlerweile in Berlin ansässig ist, alles schneller, einfacher und günstiger funktionieren. Und der Anspruch an schnelles und unkompliziertes Banking setzt sich vor allem bei der jüngeren Zielgruppe immer mehr durch. Auch wenn Banking an sich eine sehr komplexe Sache ist – der Endkonsument will davon nur wenig mitbekommen. Aber ist das tatsächlich so?