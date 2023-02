Steigen Zinsen noch höher?

In den USA wie in Europa werden Inflations- und Zinsrisiken noch immer unterschätzt, glauben Experten.

New York/Frankfurt. Im Vorjahr haben Anleger und Zentralbanker unterschätzt, wie hoch die Inflation steigen würde. Jetzt unterschätzen sie möglicherweise, wie hoch die Zinssätze steigen müssen, um sie wieder zu senken. Trotz der aggressivsten Straffung durch die US-Notenbank seit vier Jahrzehnten begannen die US-Wirtschaft und die Finanzmärkte das neue Jahr mit einem Paukenschlag: Die Zahl der Beschäftigten stieg sprunghaft an, die Einzelhandelsumsätze legten zu, und die Aktienkurse schossen in die Höhe.



Das klingt gut, hat aber Schattenseiten. In Kombination mit einer Inflationsrate, die sich als hartnäckig erweist und deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed liegt, könnte das den Chef der Zentralbank, Jerome Powell, und seine Kollegen zwingen, die Zinsen stärker zu erhöhen als derzeit angenommen, um die Dinge abzukühlen.