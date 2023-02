Parlaments-Container werden abgebaut

(c) Fabry, Presse

Seit 2017 boten zwei Containerpavillons am Heldenplatz und einer im Bibliothekshof der Hofburg den Nationalratspräsidenten und Klubs Unterschlupf.

Nach der Wiedereröffnung des renovierten Parlaments am Ring werden ab heute, Montag, auch jene Container rund um die Hofburg abgebaut, die in der Zwischenzeit als Ausweichquartier dienten. Zunächst wird einmal in den Innenräumen begonnen, erklärte ein Parlamentssprecher. Bis zum Frühsommer sollen die Arbeiten laut ORF beendet sein.

Seit 2017 boten zwei Containerpavillons am Heldenplatz und einer im Bibliothekshof der Hofburg den Nationalratspräsidenten und Klubs Unterschlupf, auch Ausschusslokale waren dort untergebracht. Nun werden die Container von einer privaten Firma abgebaut, dann werden sie in einer Kaserne in Baden gelagert. Sie sollen laut Bundesheer weiter als Ausweichquartiere dienen, wenn Kasernen umgebaut werden.

(APA)