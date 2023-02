E-Scooter-Vermieter Lime fuhr erstmals in die Gewinnzone

Firmenchef Wayne Ting will mit Lime wachsen und mehr Menschen vom Auto wegbringen. Ob E-Scooter wirklich klimafreundlich sind, hängt auch von der Stadt ab, in der sie vermietet werden. In Paris etwa senken Lime-Dienste die Emissionen. In Berlin sind sie klimaschädlich.

Wien/San Francisco. E-Scooter prägen längst auch das Bild österreichischer Städte. Wobei der Ruf der batteriebetriebenen Gefährte als Störenfriede – mitten am Gehsteig abgestellt, geraten sie rasch zum Ärgernis – auf den Straßen überspitzt ist, denn der E-Scooter-Verleih ist ein Wachstumsmarkt. In Wien, Linz, Klagenfurt und Wels etwa bietet der E-Scooter-Verleiher Lime seine Fahrzeuge an. Und in diesen vier Städten verzeichnete das US-Unternehmen im Vorjahr ein sattes Plus von 51 Prozent bei den Gesamtfahrten sowie bei einem Zuwachs um 46 Prozent an aktiven Fahrerinnen und Fahrern.