Wienerberg: S Immo vor Ankauf der Twin Towers

Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investment-Gesellschaft und investiert in Immobilien in Österreich, Deutschland und Zentral- und Osteuropa. Das Immobilienvermögen belief sich zum Jahresende 2021 auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Die Immobiliengesellschaft notiert seit 1987 an der Wiener Börse.

Die Immofinanz AG ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Wien, Österreich. Das Unternehmen ist auf die Segmente Büro und Einzelhandel fokussiert und in den Märkten Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen aktiv. Zum Stichtag 31.