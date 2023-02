Frankenstein und Mary Shelleys romantische Patchworkfamilie

Von amourösen Verflechtungen zu Frankensteins Monster: Markus Orths erzählt von den Stiefschwestern Mary Shelley und Claire Clairmont sowie ihren Männern und Liebhabern, Percy B. Shelley und Lord Byron.

Mary, die Tochter der Protofeministin Mary Wollstonecraft, ihre Stiefschwester Claire und der romantische Dichter Percy B. Shelley: drei junge Menschen am Anfang des 19. Jahrhunderts, hin- und hergerissen zwischen Konventionen und Aufbruch in eine neue Zeit. Die Ménage à trois ist ein Liebes- und ein Literaturdreieck, lesend stellen die drei Verbindungen her, schreibend zeugen sie bleibende Kopfgeburten. Die Kinder aber, die ihnen geboren werden, sind einem frühen Tod geweiht.

Von ihrer Kindheit an der Seite ihres liebevollen, freigeistigen Vaters, des Schriftstellers William Godwin, bis zum Tod ihrer Stiefschwester 1879 erzählt dieser Roman das bewegte Leben Marys und ihres engsten Kreises. Mary Godwin, bekannt als Mary Wollstonecraft Shelley, Verfasserin von „Frankenstein oder der moderne Prometheus“, lebt mit der Erinnerung an ihre tote Mutter und mit den Geistern ihrer verstorbenen Lieben. Percy Shelley, ein mäßig erfolgreicher Dichter und von düsteren Fantasien gequälter Draufgänger, verprasst sein Erbe im Voraus und führt nicht nur mit seiner späteren Ehefrau Mary, sondern auch mit Claire eine Beziehung. Claire wiederum ist besessen von dem Literaturstar George Gordon Byron.

Markus Orths hält sich an die Biografien seiner Protagonistinnen, flicht (wie im Anhang ausgewiesen) wörtliche Zitate aus Briefen und Tagebüchern ein.