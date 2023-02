Sport-Präsidentinnen: Frauen führen anders

Roswitha Stadlober, Diana Langes, Brigitte Annerl und Elisabeth Max-Theurer sind seltene Ausnahmen als Sportpräsidentinnen: ihre Wege und Erkenntnisse.

Frauen führen anders. Eine Bestandsaufnahme zeigt, dass Empathie, Engagement und Leidenschaft das Mittel zum Zweck sind, damit sie an die Spitze des Sports gelangen. Sie wollen konstruktiv gestalten, den Sport zielstrebig weiterentwickeln. Dennoch, an der Spitze sind sie eine Rarität. Die Spanierin Marisol Casado steht dem Triathlonweltverband vor, die Amerikanerin Micky Lawler der Tennistour WTA. Und, wie ist die Situation in Österreich?