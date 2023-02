Vom Nerd-Gadget zum Gesundheitscoach

Apple lässt mit Durchbrüchen in der Diabetesforschung aufhorchen. Doch bis die Apple Watch die regelmäßigen Bluttests obsolet macht, wird es noch dauern. Ein Blick auf die großen Entwicklungen der vergangenen Jahre.

Es sieht aus wie ein Stift, an der Spitze ragt jedoch statt einer Schreibfeder eine kleine Nadel empor. Es gehört wie der Teststreifen und ein elektronisches Messgerät zum täglichen Werkzeug für Diabetiker: Ein Stich in den Finger, ein Tropfen Blut, das ist notwendig, um den Blutzuckergehalt zu kontrollieren. Die Werte werden in einem Buch protokolliert. Für die Eigenkontrolle und den Arzt. Dann wird Insulin gespritzt.

Alltag für 600.000 Diabetiker in Österreich und 425 Millionen Menschen weltweit, die unter der Krankheit leiden, bei der die Insulinproduktion im Körper gestört ist, Tendenz steigend. Doch was, wenn diese Hilfsmittel zur täglichen Kontrolle obsolet werden? Apple will die Blutzuckermessung in die Apple Watch bringen.