Mann bei Messerstecherei in Wiener Wohnung lebensgefährlich verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen fünf Männern in Wien-Floridsdorf hat blutig geendet. Drei Beteiligte wurden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf sind Sonntagmittag drei Männer durch Messerstiche verletzt worden, davon einer lebensgefährlich und einer schwer. Insgesamt waren fünf Personen in dem Haus in der Leopoldauer Straße in Streit geraten, teilt die Polizei mit.

Zwei Männer wurden noch in der Wohnung wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Die Berufsrettung Wien versorgte die Schwerverletzten und brachte sie in Krankenhäuser.

(APA)