Causa Wien Energie: Ein Streit um Nichtigkeiten?

Die Untersuchungskommission im Rathaus nimmt an Fahrt auf. Sie wird zum Test dafür, wie ernst es die SPÖ mit Aufklärung und Transparenz meint.

Wien. Die rauchende Pistole in der Causa Wien Energie ist es nicht, was vor wenigen Tagen durch einen neuen Akt bekannt wurde. Womöglich gibt es ja auch gar keine.



Der Akt wurde vom Magistrat an die Mitglieder der Untersuchungs-Kommission übermittelt. Und aus dem Schriftstück geht hervor: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat offenbar entgegen seiner bisherigen Angaben nicht erst am 15. Juli 2022 über schwere finanzielle Probleme des stadteigenen Unternehmens Bescheid gewusst – sondern schon spätestens am 12. Juli. So what?

Wie gesagt: Es ist nicht die rauchende Pistole in der Causa. Aber der gesamte Fall könnte fast archetypisch für den Umgang der Wiener SPÖ mit Wien, seinen Unternehmen, der Opposition und der Öffentlichkeit sein. Jedenfalls ist er ein Test dafür, wie ernst es die mit Abstand größte Partei der Stadt meint mit Transparenz und Aufklärung.