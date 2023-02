8,8 Tonnen Kokain in Bananencontainer in Ecuador entdeckt

Die Polizei will verhindert haben, dass 90 Millionen Dosen im Wert von 330 Millionen Dollar in Europa verkauft werden.

In Ecuador hat die Polizei rund 8,8 Tonnen Kokain im Wert von 330 Millionen Dollar (rund 313 Millionen Euro) beschlagnahmt, die in einem für Belgien bestimmten Container zwischen Bananen versteckt waren. "Rekordbeschlagnahmung im Jahr 2023 von mehr als acht Tonnen Kokain", schrieb Polizeivertreter Fausto Salinas am Sonntag im Onlinedienst Twitter.

"Wir haben verhindert, dass 90 Millionen Dosen im Wert von 330 Millionen Dollar in Europa verkauft werden", erklärte er. Salinas veröffentlichte ein Video, das die Polizei bei der Durchsuchung des Containers im Hafen der zweitgrößten Stadt des Landes, Guayaquil, zeigt.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den Hauptproduzenten von Kokain, und hat im Jahr 2021 etwa 210 Tonnen der Droge beschlagnahmt, die für den Transport nach Europa bestimmt waren - ein Rekord. Im Jahr 2022 waren mehr als 200 Tonnen beschlagnahmt worden - 61 Prozent davon waren in für den Export bestimmten Bananen versteckt. Im laufenden Jahr haben ecuadorianische Behörden bisher insgesamt 31 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Belgien ist einer der bedeutendsten Drogenumschlagplätze Europas. Im Hafen von Antwerpen wurde im vergangenen Jahr so viel Kokain beschlagnahmt wie nirgendwo anders in Europa.

(APA/AFP)