122 km/h: Polizei blitzt illegales Straßenrennen in Wien

Die beiden Männern droht nun der Entzug der Lenkberechtigung.

Mit 122 bzw. 113 Stundenkilometer waren zwei Teilnehmer eines illegalen Autorennens am Sonntagabend in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten unterwegs. Ihr Pech: Die Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei veranstaltete zu diesem Zeitpunkt - gegen 20.30 Uhr - einen verkehrsrechtlichen Schwerpunkt und blitzte das Duo prompt. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 50 km/h. Beiden Autofahrern droht nun der Entzug der Lenkberechtigung.

(APA)