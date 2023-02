Drucken

Hauptbild • TikTokkerin Linda Lime erklärt in ihrem Buch "Die TikTok-Schule" wie man online durchstartet. • Carolina Frank

Die Influencerin Linda Lime hat 1,5 Millionen Follower. Sie erklärt jetzt in einem Buch, wie man das schaffen kann – ein bisschen Medienpädagogik inklusive.

Wer älter ist als die Generation Z, der bleibt beim Blick auf den TikTok-Kanal von Linda Lime teils ratlos zurück: Wenn die Influencerin etwa an farbigen Badekugeln herumkratzt, die in einer Schüssel Wasser dann eine Plastikfigur freigeben: einen Frosch, einen Dinosaurier, einen Goldbarren. Was bitte soll das?