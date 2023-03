Die wahre Formel 1 fährt auf Netflix

Die Saison 2023 soll das neue Rohmaterial für die Serienmacher von „Drive to Survive“ liefern. Die heimlichen Stars dort sind die Teamchefs – mit ihren Rivalitäten und Schachzügen.

Sakhir/Wien. Den Siegeszug, den die Formel 1 angetreten hat, verdankt sie einer TV-Serie: „Drive to Survive“, die Netflix-Produktion, die vor dem Saisonstart in Bahrain (Sonntag 16 Uhr, live Sky, Servus TV) in fünfter Staffel erschienen ist und längst um eine weiteres Jahr verlängert wurde. Wieder kommen die Zuseher – Zielgruppe sind Gelegenheits-Fans und nicht etwa Formel-1-Freaks – auf ihre Kosten, wieder gelingt es, die Spannung und die Rivalitäten, die diesen Wanderzirkus ausmachen, einzufangen. Ja, es hat schon beinah den Anschein, als würden die 23 Grand Prix nur noch das Rohmaterial für die Serienmacher liefern.

Zwar sind angeführt von Lewis Hamilton und Max Verstappen alle Piloten auf der Leinwand mit von der Partie, doch die heimlichen Stars der Serie – und damit auch der Formel 1 – sind die Teamchefs. Wer also hat in der Box und bei Netflix das Sagen? Eine Auswahl.