Lehrermangel: Quereinstieg beliebt, aber nur Kosmetik

Interessierte für das neue Quereinstiegsmodell gibt es vor allem in Mathematik. Ein Fach, das besonders vom Lehrermangel betroffen ist.

200 Bewerber und Bewerberinnen in vier Monaten sind mehr als erwartet. Den riesigen Lehrkräftebedarf aber werden sie nicht decken können.

Die Quereinstiegsoffensive des Bildungsministeriums zieht. 1200 Bewerberinnen und Bewerber gibt es seit November. Knapp 300 wurden inzwischen zertifiziert, sind also für eine Tätigkeit als vollwertige Lehrkräfte in der Sekundarstufe berechtigt. Die großteils positiven Reaktionen werden von mancher Sorge getrübt, man hole nun notgedrungen pädagogisch ungeeignetes Personal in die Schulen.

Andreas Schnider widerspricht diesen Einwänden. Er ist Professor für Religionspädagogik und sitzt jener Zertifizierungskommission vor, die die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber prüft. Neu ist, dass man sich für allgemeine Fächer als Externer bewerben kann. Für Berufsbildung im BHS-Bereich war das mit einschlägiger Berufserfahrung schon bislang möglich. Für Volks- und Sonderschulen gibt es die Möglichkeit (noch) nicht.