Die Sprache, die Jesus sprach, war das Englisch des Altertums

Von Abba und Golgota bis zu Harry Potters „Avada Kedavra“ und einer gnostischen Sekte: Die Sprache Jesu weilt noch unter uns. Einst aber war es die erste Weltsprache. Endlich wird ihre Geschichte groß erzählt.

Bringt der berühmte Todesfluch „Avada Kedavra“ in den Harry-Potter-Romanen in Wahrheit gar nicht Tod, sondern Leben? Der aramäische Ursprung von „Abrakadabra“ habe sie zu diesem Spruch inspiriert, hat Autorin J. K. Rowling dazu stets erklärt. Mysteriös. Denn dann kann der Spruch auch das Gegenteil dessen bedeuten, was er in der Harry-Potter-Welt bedeuten soll.

„Abbada ke dabra“ wünscht tatsächlich den Untergang. Doch „Avrah kedavra“, das als möglicher Ursprung von „Abrakadabra" gilt, heißt im Gegenteil: „Ich werde erschaffen, während ich spreche.“

Verwirrung ist ohnehin fast vorprogrammiert, trifft man in der heutigen Populärkultur auf diese semitische Sprache. In Mel Gibsons Film „Die Passion Christi“ wird immer wieder Aramäisch gesprochen. Das Publikum sollte die Sprache hören, die Jesus im Alltag sprach (ursprünglich wollte Gibson dem Publikum keine Untertitel gönnen). Zu hören ist ein Mix aus aramäischen Sprachformen – mit, wie Sprachwissenschaftler bemerkt haben, vielen Grammatikfehlern. Nicht nur verwirrend, sondern beängstigend klingt das Aramäische in den Horrorfilmen „Stigmata“ und „The Vatican Tapes“ – es wird von besessenen jungen Frauen gesprochen und geschrien.