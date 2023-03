Ein deutsches Unternehmen hat sich auf die Beteiligung an wachstumsstarken Techfirmen spezialisiert und kürzlich eine solche mit hohem Gewinn verkauft. Experten meinen, dass das erst der Anfang war und der Markt diese spekulative Aktie erst entdecken werde.

Man muss es sich immer wieder vor Augen halten: Spekulieren ist eine Spezialform von Anlegen. Zweiteres, also das Investieren mit einem breit gestreuten Portfolio, überschaubarem Risiko und langfristigem Anlagehorizont, ist das Um und Auf und wird daher in allen Kolumnen von „Let´s make money“ als solches hochgehalten. Ersteres, also das Spekulieren, ist ein Spiel mit hohem Risiko und unbestimmtem Ausgang und macht daher nur mit einem kleinen Spielgeld Sinn.

Manchmal freilich kann eine solche Wette auch schnell aufzugehen beginnen – so wie die auf jene Aktie, die wir vergangene Woche an dieser Stelle vorgestellt haben. Sie – das Papier des Pharmaunternehmens Apontis Pharma (ISIN: DE000A3CMGM5) – ging im Wochenverlauf gleich einmal um über 20 Prozent in die Höhe und beschloss die Woche mit einem Plus von fast 14 Prozent bei 10,70 Euro. Zur Erinnerung: Das Research-Haus Montega gibt dem Papier Luft bis 27 Euro.

Der Aktie des Unternehmens, das wir heute hier vorstellen, geben Analysten indes ein Kurspotenzial von über 170 Prozent.