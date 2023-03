Die Landschaften des Ururgroßvaters

Bilder von Hermann von Königsbrunn lieferten Vorlagen für Arthur Arbessers neue Kollektion.

In einer Saison, die da und dort und eigentlich vielerorts in puncto Individualität und starker Handschrift zu wünschen übrig lässt (vielleicht ein Zeichen der sich konformisierenden Zeit)sticht Arthur Arbesser, der in Mailand lebende Wiener, mit seiner Kollektion einmal mehr aus der Masse heraus. In den vergangenen Jahren hat Arbesser seine übrigens beständig wachsende und prominent zusammengesetzte Community immer wieder an originelle Orte gelockt, mit seinem sehr persönlichen Ansatz überzeugt.

Auch diesmal verhält es sich nicht anders: Arbesser (*1983) empfängt internationale Pressevertreter und Einkäufer in seinem Studio an der Piazza Sant'Ambrogio. „Wer zu uns kommt und sich im Atelier umschaut, hat eigentlich schon verstanden, worum es mir geht“, sagt Arbesser, der je nach Besucherin oder Gast zwischen Deutsch, Englisch und Italienisch wechselt.