Spazieren mit Jamie Lee Curtis

Spazierengehen ist gesund und ideal, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Für Abwechslung sorgt Fitness+ von Apple.

Der Blick auf die Apple Watch zeigt es überdeutlich: im Home-Office kommt die Bewegung zu kurz. Der Weg zur Kaffeemaschine und zum Drucker reicht da nicht aus. Der Bedarf an Bewegung ist besonders in den dunklen Wintermonaten hoch, die Motivation niedrig, die so oft empfohlenen 10.000 Schritte nicht in Reichweite.

Apples Sport-App Fitness+ will auch dafür das richtige Angebot in petto haben: begleitetes Spazierengehen.

Für den Erstversuch begaben wir uns mit US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (Bild) für 40 Minuten auf Barcelonas Straßen. Dabei erzählt sie – ebenfalls gehend und leicht schnaufend – Episoden aus ihrem Leben: einfühlsam und unterhaltsam, von traurigen und schönen Momenten. Beinahe so als würde man mit einer Freundin spazieren, die man schon lang nicht mehr gesehen hat. Untermalt wird die „Zeit fürs Gehen“ mit Lieblingsmusik des jeweiligen Protagonisten. Und siehe da, am Schluss hat man nicht nur das Gefühl, Jamie Lee Curtis zu kennen, sondern auch ohne viel Aufhebens locker 20.000 Schritte am Tacho der Apple Watch.

Insgesamt drei Staffeln gibt es bereits dazu, mit den unterschiedlichsten Personen, wie Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai, Jane Goodall, Prinz William, US-Schauspieler Zachary Quinto oder TV-Koch Jamie Oliver. Das Angebot wächst, die Ausreden schwinden. Denn: Die Folgen können auch heruntergeladen und offline gehört werden. Und sie dauern meist eine halbe Stunde; ein kurzweiliges Vergnügen für zwischendurch. (bagre)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2023)