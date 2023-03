Kilde sticht Kriechmayr im Kristall-Kampf aus

Aleksander Aamodt Kilde sicherte sich mit dem Abfahrtssieg in Aspen auch die Kugel im Duell mit Vincent Kriechmayr, der Vierter wurde.

Aleksander Aamodt Kilde gewann die vertage Abfahrts-Premiere in Aspen. Am Tag nach dem Abbruch triumphierte der Norweger vor dem Kanadier James Crawford (+0,61 Sek.) und dem Schweizer Marco Odermatt (+0,63), was ihm auch den Gewinn der Disziplinenwertung sicherte. Vincent Kriechmayr ist nach Platz vier (+0,70) als dreifacher Saisonsieger vor dem Saisonfinale in Soldeu ohne Chance. „Die Kristallkugel, was für ein Gefühl. Eine richtig schöne Saison“, frohlockte Kilde. Marco Schwarz klassierte sich in seiner zweiten Spezial-Abfahrt auf Rang elf (+1,06).

Am Sonntag (18 Uhr, live ORF1) beschließt ein Super-G den umstrittenen US-Trip der Ski-Herren.

(APA)