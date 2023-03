Fünf Ratschläge von Warren Buffett

Einmal jährlich verfasst der Star-Investor einen Brief an Investoren – eine Pflichtlektüre für jeden Anleger. Welche Tipps Buffetts aktueller Letter beinhaltet und warum diese so wertvoll sind.

New York. Der wohl bekannteste Investor aller Zeiten habe seinen Zenit überschritten, hieß es zum Jahresende 2020 mehrfach. Schließlich hatte die Aktie von Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway 2020 bloß um 2,4 Prozent zugelegt, und auch das Plus aus dem Jahr 2019 war mit elf Prozent überschaubar im Vergleich zum S&P 500. Der Leitindex gewann in diesen beiden Jahren 18,4 beziehungsweise 31,5 Prozent.

Ein Teil der Elite an der Wall Street kehrte Buffett den Rücken, neue Gesichter wie jenes von Cathie Wood wurden gefeiert. Der ARK-Fonds der gebürtigen Kalifornierin steigerte seinen Wert 2020 mit Investments in Firmen wie Tesla um 160 Prozent. Risikoinvestoren wie David Portnoy bezeichneten Buffett gar als „alt und ruiniert“. Vor allem Buffetts Entscheidung, Fluglinien zu Beginn der Pandemie an deren Tiefststand zu verkaufen, sorgte für Spott.