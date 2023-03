Mobiles Bezahlen auf dem Vormarsch

Mittels NFC-Chip wird bis zu einem fixierten Limit kontaktlos am Terminal bezahlt.

Jeder Zweite unter 30 Jahren nutzt regelmäßig das Handy zur Bezahlung. Welche Risiken das birgt und wohin die Reise geht.

Wien. Das Bargeld gerät immer weiter unter Druck. Das beunruhigt die Menschen im Land der Traditionen und führt dazu, dass sich zuletzt mehr als 530.000 Österreicherinnen und Österreicher aufmachten und ein Volksbegehren zum Erhalt des Bargelds unterschrieben haben. Konsequenzen gab es daraus noch keine, aus Zeitgründen wurde das Thema zuletzt im Finanzausschuss vertagt und wird nun im Mai erneut aufs Tapet gebracht. Aber wird in Österreich tatsächlich alles per Karte oder via App bezahlt? Von wegen. Bargeld ist und bleibt im Trend.

Nach wie vor ist also die liebste Bezahlmethode Bargeld, aber das sogenannte Mobile Payment findet immer mehr Zulauf. Das Zahlungsmittel ändert sich auch je nach Lebensbereich: So werden Einkäufe im Geschäft oft mit Debit- oder Kreditkarte bezahlt, im Gasthaus kommt wiederum häufiger Bargeld zum Einsatz. Jeder zweite unter 30-Jährige nutzt regelmäßig das Handy, um die Rechnung am Terminal zu begleichen.