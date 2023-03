Wiener Linien benennen Herren- in Frauengasse um

Die Wiener Linien setzen zum Weltfrauentag auf Aktionismus. Die U-Bahn-Station Herrengasse heißt einen Tag lang Frauengasse.

Die U3 hält nicht mehr an der Station Herrengasse, sondern in der Frauengasse - zumindest vorübergehend. Zum Weltfrauentag haben die Wiener Linien die Station in der Innenstadt umbenannt. Einen Tag lang klebt über den Schildern der U-Bahn der neue Name, sowohl in den Stationen als auch in den Zügen.

Die Wiener Linien begründen die Aktion folgendermaßen: „Der Name einer Station orientiert sich immer an den umliegenden Straßen und Gassen oder wichtigen Orten in Wien. Die meisten Straßen sind neutral oder männlich benannt, deshalb gibt es auch im U-Bahnnetz der Wiener Linien keinen weiblich besetzten Stationsnamen. Das wollen wir zumindest für einen Tag ändern."

Die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken sind unterschiedlich. Während sich manche über die Aktion freuen und sie als wichtigen Aktionismus betrachten, bemängeln andere eine vermeintliche fehlende Sinnhaftigkeit des Schrittes.

(vahe)