Das britische Asylgesetz ist von allen Seiten unter Beschuss

Ein Rettungsboot der Royal Navy in Dover. APA/AFP/CARLOS JASSO

Das geplante Asylgesetz sei nicht machbar, sagen Kritiker, auch die UNO hat deutliche Worte gefunden. Selbst die Regierung gibt zu, dass das Gesetz wahrscheinlich nicht mit internationalen Recht konform ist.

Als die britische Regierung am Dienstag ihr neustes Asyl-Gesetz veröffentlichte, verzichtete sie demonstrativ auf Subtilität. „Stoppt die Boote“, stand Weiß auf Rot auf dem Rednerpult, an dem Premierminister Rishi Sunak seinen Plan vorstellte. „Die Leute müssen wissen: Wenn sie auf illegale Weise hierherkommen, dann werden sie in Gewahrsam genommen und schnell abgeschoben“, sagte er. Stunden zuvor hatte seine Innenministerin, Suella Braverman, im Unterhaus ebenso scharfe Worte verwendet: „Die gesetzestreue, patriotische Mehrheit der Briten sagt: Genug ist genug.“