Es bleibt dabei: Paris hat gegen München keine Chance

Paris SG unterliegt dem FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League klar mit 0:2. Die Franzosen scheitern trotz Stars wie Mbappé oder Messi erneut im Begehr, Europas wichtigste Klubtrophäe zu gewinnen. Wie geht es weiter? Was machen die Stars? Wann fliegt der Trainer?

Ob es Nasser Al-Khelaifi, dem Präsidenten des großen Fußballklubs Paris Saint-Germain, nun gefällt oder nicht: Auch in dieser Saison haben sich eine Millionen-Investments nicht bezahlt gemacht. Denn das erklärte Ziel von Frankreichs Serienmeister, die Champions League zu gewinnen, wurde einmal mehr verfehlt.

Paris SG scheiterte im Achtelfinale klar am FC Bayern. Das Hinspiel ging mit 0:1 verloren, das Rückspiel mit 0:2. Eric Maxim Choupo-Moting (61.) erzielte das Tor und sorgte in München für Freudensprünge. In Paris dürfte vielen das Gesicht eingeschlafen sein, spätestens dann, als Serge Gnabry (89.) auf 2:0 gestellt hatte.

Wieder einmal waren die Bayern besser. Und der Katari Al-Khelaifi, er steht auch der „European Club Association“ vor, muss dieses Aus erst einmal verdauen. Paris hat es nicht geschafft, den WM-Gastgeber weiter ins erfolgreiche Licht des Weltsports zu rücken.