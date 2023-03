Deutschland: Kriegsbedingter Mangel an Sonnenblumenöl beendet

Verbandsangaben zufolge habe sich die Versorgung gut ein Jahr nach Kriegsbeginn wieder normalisiert.

Der vorübergehende Mangel an Sonnenblumenöl ist ein gutes Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs behoben. Nach Angaben der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) habe sich die Versorgung mit Speiseölen trotz des anhaltenden Konflikts normalisiert. "Ukrainische Exporte von Sonnenblumenkernen, Sonnenblumenöl und Rapssaaten haben nahezu wieder Vorkriegsniveau erreicht und kommen auch in Deutschland an", sagte ein Ovid-Sprecher in Berlin.

Vor dem Krieg war die Ukraine weltgrößter Exporteur gewesen. Nachdem die Landwirte in Deutschland in der Hoffnung auf hohe Erzeugerpreise ihre Anbaufläche im vergangenen Sommer verdoppelt hatten, geht der Deutsche Bauernverband davon aus, dass heuer in Deutschland wieder weniger Sonnenblumen angebaut werden.

(APA)