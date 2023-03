Der nächste Sieg für Marco Odermatt

Der Schweizer Gesamtweltcupsieger feierte seinen fünften RTL-Saisonsieg in dieser Disziplin. Stefan Brennsteiner wurde Vierter.

Marco Odermatt gewann den ersten von zwei Riesentorläufen in Kranjska Gora und baute seine Führung in der Disziplinenwertung aus. Dem Franzosen Alexis Pinturault gelang der Sprung von fünf auf zwei (+0,23 Sek.), der Norweger Henrik Kristoffersen wurde Dritter (+0,37).

Der Schweizer Odermatt vergrößerte seinen Punktepolster in der Disziplinenwertung auf seinen Verfolger Kristoffersen auf 140. Der Gesamtweltcupsieger könnte am Sonntag (9.30/12.30 live ORF 1) im zweiten Riesentorlauf in Slowenien seine dritte Kristallkugel des Winters fixieren. Schwarz rutschte in der Entscheidung noch von Platz sechs auf neun zurück. Hinter Raphael Haaser (16.) sammelten Patrick Feurstein (19.) und Roland Leitinger (24.) wichtige Zähler mit Blickrichtung auf das Weltcupfinale nächste Woche.

Brennsteiner, der wieder einmal im Saisonfinish auf Touren kommt, untermauerte sein Faible für den Podkoren. Der Pinzgauer schloss die jüngsten vier Rennen in Kranjska Gora auf den Rängen vier, zwei, fünf und drei ab.

