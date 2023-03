Wie Sport dem Denken auf die Sprünge hilft

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Sich einfach zu bewegen steht im Vordergrund - auch beim Radfahren. (c) Die Presse (Clemens Fabry)

Fachfrage. Kann Bewegung die Hirnleistung verbessern? Ja, sagt die Tiroler Sportpsychologin Mirjam Wolf und erklärt, warum.

Kann Sport dem Denken auf die Sprünge helfen?

Mirjam Wolf: Ganz einfach formuliert: ja. Wir wissen, dass Sport sich positiv auf das Denkvermögen auswirkt. Dazu gibt es auch sehr gute Studien. Das Denken ist aber ein Prozess, bei dem auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel: Inwieweit bin ich aufmerksam? Wie weit kann ich mich konzentrieren? Es geht also insgesamt um diese kognitiven Prozesse, auch um die exekutiven Funktionen, das Arbeitsgedächtnis oder die Inhibitionsfähigkeit, also das Vermögen, störende Reize auszublenden. Und auch um die kognitive Flexibilität: Kann ich mich möglichst schnell auf die verschiedenen Anforderungen einstellen und zwischen ihnen hin und her wechseln?