Was Intervallfasten nicht kann

Die populäre Ernährungs- und Diätform bringt laut Studien nicht wirklich die erhofften Ergebnisse.

Der Siegeszug des Intervallfastens ließ sich vor allem deswegen kaum aufhalten, weil es leichteste Handhabe verspricht. Kein Verzicht auf Nahrungsmittel oder Lieblingsspeisen, kein geändertes Einkaufsverhalten, lediglich die Essenszeiten werden eingeschränkt. Am populärsten scheint die Version 8:16 zu sein: acht Stunden Essenszeit, 16 Stunden fasten. Auch die 10:14 Variante ist beliebt. Wiederum andere essen an einem Tag – und am nächsten Tag nichts. Doch was kann das Intervallfasten tatsächlich?