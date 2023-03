Wie Fondsmanager Wertpapiere aussuchen

Ob Gold, Technologie oder Gesundheit: Fondsmanager hoffen, den Markt durch eine gezielte Auswahl schlagen zu können. Auf dem Fondskongress 2023 haben einige von ihnen erklärt, welche Wertpapiere sie in ihre Fonds aufnehmen.

Wien. „Spielen die Notenbanken ein doppeltes Spiel?“, lautete der Titel eines Vortrags von Ned Naylor-Leyland, Fondsmanager bei Jupiter Asset Management, auf dem diesjährigen Fondskongress, der vorige Woche in Wien stattfand. Seine Antwort: Ja. Die Notenbanken hielten gut 50 Prozent ihrer Reserven in Gold statt in staatlichen Währungen. In den vergangenen zwölf Monaten hätten sie massiv zugekauft. Es sei daher kein Fehler, es ihnen gleichzutun, zumal die Realrenditen (Zinsen abzüglich Inflation) weiter fallen.

Und Silber, das vor drei Jahren einen Tiefststand gegenüber Gold erreicht hatte, sollte noch stärker aufholen. Allein schon, weil das Edelmetall für Solarpaneele, bestimmte Batterien, Medizintechnik und Touchscreens benötigt werde – und weil es im Gegensatz zu Gold verbraucht werde.