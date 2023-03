Bandscheibenvorfall: Wanda sagt Konzert kurzfristig ab

"Mein Körper sagt Ende Gelände", teilt Sänger Marco Michael Wanda mit. Ob noch weitere Shows ausfallen werden, ist derzeit unklar.

Die Wiener Erfolgsband Wanda muss ein für Montag angesetztes Konzert in Ravensburg absagen, da Sänger Marco Michael Wanda am Samstag einen Bandscheibenvorfall hatte. "Mein Körper sagt Ende Gelände. Ich bin durchaus stolz darauf, in den letzten Jahren kaum eine Show abgesagt zu haben. Ich war mit allen Arten von Verletzungen und Zuständen gerne für euch auf der Bühne. Aber das morgen werde ich nicht schaffen", hielt er mit einem Posting in den sozialen Medien fest.

Die Band befindet sich derzeit auf Tour durch Deutschland. Ob weitere kommende Shows betroffen sind, ist offen. Die Konzerte in München (Dienstag), Wiesbaden (Donnerstag) und Berlin (Freitag) sind jedenfalls ausverkauft. In Österreich tritt Wanda planmäßig wieder im Juni in Linz auf.

(APA)