Rapid spielt in der Meistergruppe – und Austria zittert

Grün-Weiß besiegte WSG Tirol klar mit 2:0, Austria sah beim 1:3 in Graz kein Land – und muss nun das Derby gewinnen, um in den Top 6 mitzuspielen. Oder, leistet just Sturm Schützenhilfe in der finalen Runde des Grunddurchganges?

Wien. Irgendwie war es schon bei der Auslosung des Bundesliga-Grunddurchganges zu erwarten: die Entscheidung, ob Rapid und Austria in der Meistergruppe, also den Top 6 nach 22 Runden, spielen werden, wird erst am finalen Spieltag fallen. Denn dann treffen die Violetten am Sonntag auf die Grün-Weißen, wobei ein Wiener Klub dieses Derby „lockerer“ angehen könnte.

Rapid hat mit dem 2:0-Sieg (Tore: Strunz, Burgstaller; 13. Saisontor) über erschreckend schwache Tiroler das Ticket für die Meisterrunde bereits fix in der Tasche. Austria muss nach dem ernüchternden 1:3 in Graz bangen – da rächt es sich freilich auch doppelt, dass der Klub bei der vergangenen Lizenzvergabe die Fristen verstreichen ließ und als Strafe mit drei Minuspunkten in die Saison starten musste. Die Spieler haben sich diese Misere jedenfalls nicht alleine eingebrockt.

GEPA pictures





Der Segen der Wiener Austria ist jedoch, dass Tirol zum Schluss Sturm Graz empfängt. Die Steirer, abermals von Trainer Christian Ilzer bemerkenswert motiviert, aufgestellt und auf die Aufgabe eingeschworen, sind in Hochform. Und, sie bleiben auch der einzig wahre Konkurrent, den Salzburg auf dem Weg zum erneuten Meistertitel fürchten muss.

Klagenfurt ist abermals die Überraschung der Liga. Schaffte die Elf von Peter Pacult im Vorjahr als Aufsteiger schon den Sprung in die Meisterrunde, so stehen die Kärntner (1:0 gegen Hartberg) jetzt als Fünfter erneut davor. Mit kleinem Budget, weiterhin zu kleiner Fan-Gemeinde. Aber einem Trainer, der keinen Ton auslässt, um die Seinen stets neu zu motivieren.



21. Runde: Rapid – WSG Tirol 2:0, Sturm – Austria 3:1, WAC – Lustenau 0:1, Lask – Salzburg 0:2, Altach – SV Ried 1:2, Klagenfurt – Hartberg 1:0.