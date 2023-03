Karin Harjo, die neue Chefin im Team Shiffrin

Die erfolgreichste Skisportlerin der Geschichte will Trainerinnen stärker ins Rampenlicht rücken.

Sie fange gerade erst an, hatte Mikaela Shiffrin nach ihrem historischen 87. Weltcupsieg erklärt. Nun, zwei Tage später, teilte die US-Amerikanerin mit, wer die schon jetzt größte Ski-Karriere der Geschichte weiter vorantreiben soll: Karin Harjo wird neue Cheftrainer im Team Shiffrin und damit Nachfolgerin des bei der Ski-WM vor fünf Wochen überraschend abgereisten Mike Day.

Bei jener WM hatte Hajro noch als Cheftrainerin der Kanadierinnen das sensationelle Slalom-Gold von Laurence St-Germain orchestriert. Auch der erste Weltcupsieg der Kanadierin Valérie Grenier fiel in ihre Amtszeit.

Harjo, in Japan geborene Tochter norwegischer Eltern, wuchs unter anderem in Skandinavien auf, übersiedelte später in die USA, wo sie Molekularbiologie studierte und sich für die Trainerkarriere entschied. Ab 2015 arbeitet sie im US-Weltcupteam mit Shiffrin und Lindsey Vonn, im Vorjahr folgte sie dem Ruf aus Kanada – und wurde zur ersten Cheftrainern eines namhaften Skiverbands seit Marie-Theres Nadig 2004 in der Schweiz. „Es freut mich auch, weibliche Coaches und Betreuer in meinem Team noch mehr hervorzuheben“, sagt Shiffrin.

„An Mikaela fasziniert mich am meisten, dass sie schon so viel erreicht hat und immer noch weiß, dass es Raum für Verbesserungen gibt“, sagt Harjo. Im April wird sie beim Trainingscamp in Kvitfjell zum Team Shiffrin stoßen – wo mit Mutter Eileen, Physiotherapeutin Regan Dewhirst und Medienbetreuerin Megan Harrod bereits drei Damen tragende Rollen spielen.

(red.)