Banken verloren weltweit fast eine halbe Billion Dollar an Wert

Die Schieflage dreier US-Banken sorgte an den Börsen für einen Ausverkauf bei Banken. Börsenotierte Finanzinstitute verloren innerhalb von nur zwei Tagen 434 Milliarden Euro an Wert. Geht der Ausverkauf nun weiter?

Mit der Risikoscheu im Zuge des Zusammenbruchs der kalifornischen Silicon Valley Bank haben die börsenotierten Finanzinstitute auf der ganzen Welt binnen zwei Tagen 465 Milliarden Dollar (434 Milliarden Euro) an Wert verloren, da Investoren von New York bis Tokio ihr Engagement im Sektor reduzierten.

Die Verluste, die es zum Wochenstart an der Wall Street und in Europa gab, griffen am Dienstag auf Asien über. Der Finanzwerte-Index des MSCI Asia Pacific fiel um dre Prozent.