Avril Lavigne kommandiert Demonstrantin von der Bühne

Mit unsanften Worten und gar nicht mehr Punk gab sich die Musikerin Avril Lavigne bei den kanadischen Juno Awards.

In den guten, alten Zeiten war Avril Lavigne noch Punk. Gut, Pop-Punk, egal. Als die Sängerin am Montagabend den Künstler AP Dhillon bei den kanadischen Juno Awards ansagte, wurde sie jedenfalls von einer Oben-ohne-Demonstrantin unterbrochen. Auf ihrem Rücken war die Botschaft "Save the green belt", also "Schützt den Grüngürtel" zu lesen.

Es soll sich dabei um einen Hinweis auf einen umstrittenen Entwicklungsplan der Regierung von Ontario handeln. Avril Lavigne dürfte der Grüngürtel gleich sein, sie kommentierte die Aktion mit klaren Worten: "Get the f-k off, bitch", also „Hau ab, du Schlampe". Anschließend wurde die Demonstrantin von einem Sicherheitsmann von der Bühne begleitet.

(red)