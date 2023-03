Taiwan verliert letzten Verbündeten in Lateinamerika

(c) AFP

Xiomara Castro will diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen.

Xiomara Castro will diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen. (c) AFP

Weltweit gibt es nur 14 Länder, die Taiwan diplomatisch anerkennen. Nun will Honduras diplomatische Beziehungen mit China aufnehmen. Das ist ein Rückschlag für die demokratische Inselrepublik.

Honduras will diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen - damit würde Taiwan einen seiner letzten Verbündeten in Lateinamerika verlieren. Die linke Präsidentin des mittelamerikanischen Staates, Xiomara Castro, teilte am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, sie habe Außenminister Eduardo Reina beauftragt, den Prozess zu leiten.

Weltweit gibt es nur 14 Länder, die die demokratische Inselrepublik Taiwan diplomatisch anerkennen - darunter kleine Pazifikländer, Karibikinseln, Staaten in Mittelamerika und der Vatikan.

Mit seiner Ein-China-Doktrin erlaubt die kommunistische Führung in Peking keinem Land, Beziehungen sowohl mit der Volksrepublik als auch mit Taiwan zu unterhalten. China betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik, während sich Taiwan hingegen schon lange als unabhängiger Staat ansieht. Zuletzt hatten die Spannungen in der Region zugenommen.

(APA/dpa)