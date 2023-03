Nie anwesend: Japans Parlament schließt Abgeordneten aus

(c) AFP

Seit seiner Wahl im Juli 2022 war der Abgeordnete, ein Youtube-Star, niemals im Parlament erschienen. Gegen Yoshikazu Higashitani, der in Dubai lebt, laufen Ermittlungen.

Als Youtube-Star wurde er ins japanische Parlament gewählt - nun muss der Abgeordnete Yoshikazu Higashitani gehen, weil er niemals zu Sitzungen erschien. Der 51-Jährige wurde am Mittwoch als erster Abgeordneter seit mehr als 70 Jahren vom Parlament ausgeschlossen. Er war zuvor seit seiner Wahl im Juli vergangenen Jahres nicht einmal im Parlament erschienen.

Higashitani wurde in Japan mit Klatsch und Tratsch über Prominente zum Star auf der Videoplattform Youtube, wo er unter dem Namen GaaSyy bekannt ist. Ins Parlament wurde er als einer von zwei Vertretern der Partei "Seijika Joshi 48" gewählt, die für eine Reform des staatlichen Fernsehens eintritt. Ungeachtet seiner Wahl blieb er aber in Dubai, weil ihm nach eigenen Angaben in Japan die Festnahme drohte. Berichten zufolge laufen gegen ihn Ermittlungen wegen Diffamierung.

