Afghanistans Taliban peitschen fünf Menschen öffentlich aus

Ein Kämpfer der Taliban an der Grenze zu Pakistan. Die Islamisten unterdrücken Afghanistan mit ihrer Gewaltherrschaft.

Ein Kämpfer der Taliban an der Grenze zu Pakistan. Die Islamisten unterdrücken Afghanistan mit ihrer Gewaltherrschaft. APA/AFP/SHAFIULLAH KAKAR

Die Islamisten warfen ihren Opfern Diebstahl und “moralische Korruption“ vor und den Versuch, von zu Hause wegzulaufen.

Die extremistischen Taliban setzen bei ihrer Herrschaft über Afghanistan immer mehr auf Brutalität. Nun wurden in der Provinz Paktia im Osten des Landes fünf Menschen öffentlich ausgepeitscht. Das gaben die militanten Islamisten am Mittwoch bekannt. In einer Mitteilung des höchsten Gerichts der Taliban hieß es, die Beschuldigten seien wegen Diebstahl, “moralischer Korruption“ und dem Versuch, von zu Hause wegzulaufen, bestraft worden.

Bei ihrer Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban einen moderateren Kurs versprochen. Seit Ende vergangenen Jahres haben sie jedoch wiederholt öffentliche Bestrafungen durchgeführt und Hinrichtungen vollzogen. Während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 wurden Auspeitschungen, Amputationen oder Steinigungen in der Öffentlichkeit vollzogen.

Rückkehr an die Macht nach 20 Jahren

2001 war damals die Herrschaft der Taliban in Afghanistan durch eine Intervention der USA beendet worden. Die Taliban waren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Visier Washingtons geraten, weil sie al-Qaida-Chef Osama bin Laden in Afghanistan Unterschlupf gewährt hatten. Mit massiver Luftunterstützung hatten US-Elitesoldaten zusammen mit verbündeten afghanischen Einheiten die Taliban aus der Hauptstadt Kabul und weiten Teilen des Landes vertrieben. Die Extremisten setzten aber aus dem Untergrund ihren Kampf fort - bis zu ihrer erneuten Machtübernahme 2021.

(APA/red.)