Madrids Mitte auf dem kurzen Fußweg

Drucken

Hauptbild • Grosse Schneise. Die Gran Vía war (unten rechts) in den 1960ern die wichtigste Einkaufsstraße. Auch heute ist sie sehr belebt. • (c) ©Riu Hotels & Resorts

Nur ein kurzer Kurztrip nach Madrid, doch so werden die Tage lang: Zentrum queren. Tapas kosten. Im Baudenkmal schlafen. Und: alles gut zu Fuß gehen.

Der beste Platz in der Sky Bar des berühmten Hochhauses an der Plaza de España ist ein Tisch mit Blick auf die gläserne Brücke. Mehr als 100 Meter geht’s dort optisch ungebremst hinunter. Heißt für die willigen Gäste: allen Mut zusammennehmen, sich auf die dicke Glasplatte stellen, in Fotoposen einfrieren, die Selfiestangen justieren, zwei drei Shots, gleich sind die nächsten dran, die kreischend oder kichernd die gläserne Leerstelle betreten. Nicht alle, die auf die begehrte Dachterrasse wollen, übernachten auch ein paar Stockwerke darunter, sprich im Hotel Riu Plaza España.

Neuer Glanz. General Franco orderte den Bau des Edificio España. Heute befindet sich ein Riu Plaza Hotel darin. (c) Riu Hotels & Resorts

Eigentlich die meisten nicht, die sich da auf den Treppen anstellen, bis das nächste internationale Grüppchen die Rooftop-Bar wieder verlässt und weiterzieht durch eine lange, womöglich wilde Madrider Nacht. Die Wartezeit scheint es allemal wert zu sein, auch ganz ohne Mutprobe, denn hier oben lässt es sich gut einen ganzen Abend abhängen, eine Tapa nach der anderen verdrücken. Wobei: An Rooftop-Bars mangelt es in Madrid nicht, und zu mancher sieht man gleich hinüber.