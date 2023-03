Offener Brief

„Wir bitten Sie inständig von der folgenschweren Regierungskoalition mit der niederösterreichischen FPÖ Abstand zu nehmen.“ In einem Offenen Brief wenden sich einige berühmte österreichische Schriftsteller und Kulturschaffende rund um Robert Menasse, Peter Turrini, Gertraud Klemm und David Schalko an Niederösterreichs Landeshauptfrau.

Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner!

Niederösterreich hat aufgrund seiner Lage und seiner 414 km langen Grenzen immer eine besondere Rolle in Österreich und Mitteleuropa gespielt.

Die besten Zeiten des Landes waren immer, wenn die Öffnung über die Grenzen hinweg funktionierte, wenn Austausch, Vielfalt, Mehrsprachigkeit, Internationalität selbstverständlich waren, wenn Kultur und Weltoffenheit einen Raum für Innovation ermöglichten.

Die schlimmsten Phasen Niederösterreichs gab es bei geschlossenen Grenzen, bei Verengung des Horizonts, bei Reduktion auf einen eingeschränkten deutschen Heimatbegriff und bei der Ausschließung von Menschengruppen. Diese Zeiten waren von wirtschaftlichem Abschwung begleitet und verbunden mit Angst, Kulturlosigkeit, Unfreiheit bis hin zu Verfolgung und Krieg.

Die Beseitigung der kommunistischen Diktaturen in unseren Nachbarländern Ungarn und der Tschechoslowakei schuf 1989 für Niederösterreich eine völlig neue Situation, von der es außerordentlich profitierte, ebenso wie vom EU-Beitritt Österreichs und jenem von Niederösterreichs Nachbarländern.

Die Zukunft Niederösterreichs liegt in einer internationalen Offenheit und im Bekenntnis zu einer modernen demokratischen Gesellschaft in einem gemeinsamen Europa.

Eine Koalition mit der nationalistischen fremdenfeindlichen Niederösterreichischen FPÖ stellt eine Abwendung von diesem notwendigen Zukunftsweg dar.

Warum ist das wichtig?

Wir brauchen ein Niederösterreich, dem sich alle Menschen als Zugehörig empfinden. Das „Miteinander“ darf hier nicht nur für Menschen mit Muttersprache „Niederösterreichisch“ gelten. Wer jungen Menschen mit Migrationshintergrund ihre „Daseinsberechtigung“ abspricht, antisemitisches Liedgut herumliegen hat, Asylwerber hinter Stacheldraht sperren will, Solidarität mit den EU-Sanktionen gegen Russland verweigert, Wissenschaftler verhöhnt und Verschwörungstheorien verbreitet, politische Mitbewerber beflegelt, darf in Niederösterreich keine politische Macht ausüben.

Im Sinne des von Ihnen vertretenen Miteinander der Menschen in diesem Bundesland bitten wir Sie inständig, von dieser folgenschweren Regierungskoalition mit der niederösterreichischen FPÖ Abstand zu nehmen und appellieren an Ihre christlichen Werte und Ihre europäische Überzeugung.

